Jaguar în dotarea Poliţiei

Secţia de Poliţie Autostrăzi are la dispoziţie, începând din luna august, un automobil marca Jaguar XFR, cu motor de 510 CP, care va asigura monitorizarea traficului rutier şi sporirea siguranţei în trafic. Autovehiculul este oferit cu titlu gratuit Poliţiei Române pentru o perioadă de şase luni, de către compania Premium Auto - importatorul oficial Jaguar şi Land Rover, cu posibilitatea de prelungire a acestui parteneriat. Maşina ajunge la 100 km/h în 4,9 secunde şi consumul în regim de autostradă este de 8,7 litri/100 km, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, directorul general al companiei Premium Auto, Mihai Ivănescu. Potrivit comisarului şef Emilian Buican, de la Poliţia Autostrăzi, automobilul Jaguar XFR va fi folosit pe autostrada Bucureşti-Constanţa pentru descurajarea celor care rulează cu viteză excesivă, dar şi pentru deplasarea operativă la evenimentele sesizate prin apelul de urgenţă 112. Maşina va fi condusă de poliţişti instruiţi de pilotul de raliuri Vali Porcişteanu, campion naţional. Deşi România are numai 400 de km de autostradă, numărul de evenimente rutiere soldate cu victime este destul de mare comparativ cu alte state europene. Totuşi, de la înfiinţarea Poliţiei Autostrăzi, numărul de accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti s-a redus cu 50%, a precizat Buican. Jaguarul XFR primit de Poliţia Română este de culoare neagră, are însemnele Poliţiei, este o berlină cu patru uşi şi are un preţ de listă (fără TVA) de 83.215 euro.