Jaime Pressly, arestată

Toată lumea credea că perioada nebună de abuz de alcool a luat sfârşit pentru Jaime Pressly. După ce a urinat în public, după o nouă noapte de beţie vedeta din serialul „My Name is Earl” a fost arestată în cursul nopţii de miercuri spre joi sub suspiciunea că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Actriţa, în vârstă de 33 de ani, se afla în Santa Monica, în jurul orei locale 11 p.m, când a fost trasă pe dreapta de poliţişti, pentru că a încălcat o regulă de circulaţie. Mai târziu, Jaime Pressly a fost condusă la închisoare. Noroc că Jaime Pressly este căsătorită cu un avocat, Simran Singh, care se va ocupa pro bono de cazul său.