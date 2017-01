Jale mare în agricultură

Producţia de grâu va scădea la mai puţin de jumătate faţă de nivelul prognozat la începutul anului, din cauza ploilor din ultimele săptămâni, care au compromis o parte importantă a culturilor agricole, a declarat preşedintele Ligii Producătorilor Agricoli (LAPAR), Nicolae Sitaru. „Din cauza ploilor, producţia agricolă va scădea în acest an. Va fi un dezastru”, a spus Sitaru. El a adăugat că în sudul şi estul ţării grâul nu a putut fi recoltat din cauza ploilor. “Anul trecut am avut o producţie de grâu de circa 3.000 de kilograme la hectar. Pentru acest an estimam circa 4.000 de kilograme, dar dacă ploaia s-ar opri acum, am realiza maxim jumătate din estimări”, a afirmat Sitaru. Preşedintele LAPAR afirmă că, dacă ploile vor continua, producţia agricolă riscă să fie compromisă în totalitate. Potrivit preşedintelui ligii agricultorilor, şi cultura de rapiţă este afectată şi nu s-a putut recolta din cauza umidităţii. De asemenea, şi culturile de orz sunt afectate, în unele zone chiar în proporţie de 100%. “Această scădere drastică a producţiei va avea ca efect falimente pe capete. Alternativa este importul de cereale, iar după cum evoluează cursul leu-euro, se va scumpi tot în acest an”, a estimat Sitaru.