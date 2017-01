James Blake l-a învins pe Rafael Nadal în Mastersul masculin de la Shanghai

Tenismanul american James Blake l-a învins, luni, în primul meci din grupa galbenă a Mastersului masculin de la Shanghai, pe spaniolul Rafael Nadal, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/0). "Am pierdut puţin din ritm după primul set, dar n-am vrut să cedez. Nu se ştie ce se putea întîmpla, aşa că am reacţionat şi am cîştigat şi cel de-al doilea set", a declarat Blake, numărul opt mondial, care a fost condus de spaniol cu 4-0 în setul al doilea, dar a revenit şi a cîştigat la tie-break. Nadal, numărul doi mondial, a revenit pe teren după o accidentare care l-a împiedicat să participe la turneul Masters Series de la Paris-Bercy. Atît Nadal cît şi Blake se află la prima participare la Masters, după ce spaniolul nu a putut concura în 2005, din cauza unei accidentări la picior. Din grupa galbenă mai fac parte rusul Nikolai Davidenko şi spaniolul Tommy Robredo, care au jucat aseară.