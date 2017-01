James Blunt face ravagii la înmormîntări

Cîntăreţul britanic este cel mai ascultat la înmormîntări, James Blunt plasîndu-se pe primul loc într-un top realizat de Bereavement Register. Piesa "Goodbye my Lover" interpretată de fostul căpitan de armată a devansat "Angels" interpretată de Robbie Williams, care a fost liderul topului pe anul 2005. Pe locul al treilea în topul celor mai cerute melodii la înmormîntări s-a situat "I've Had The Time Of My Life", interpretată de Jennifer Warnes şi Bill Medley, de pe coloana sonoră a celebrului film "Dirty Dancing". La sondaj au participat peste 5.000 de persoane. 79% dintre acestea au vorbit deja cu persoanele iubite despre melodia pe care o doresc la înmormîntare.

În topul celor mai cerute melodii la înmormîntări au mai intrat piesele "Wind Beneath my Wings", interpretată de Bette Midler, "Pie Jesu", Requiem, "Candle in the Wind", a lui Elton John, "With or Without You", interpretată de trupa irlandeză U2, "Tears in Heaven", a celebrului Eric Clapton, "Every Breath You Take", interpretată de The Police şi "Unchained Melody", a trupei Righteous Brothers.