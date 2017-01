James Blunt, inspirat de frig

Cîntăreţul britanic James Blunt a ieşit pe piaţă, anul acesta, cu un al doilea album trist, plin de piese deprimante. Muzicianul are însă o scuză plauzibilă pentru albumul său, ”All the Lost Souls”: a scris şi compus pe o vreme imposibilă, iarna, în Ibiza. ”Ai nevoie de linişte ca să creezi, aşa că am plecat în Ibiza pentru trei luni, pe timp de iarnă, cu tot cu pianul şi chitara mea”, şi-a amintit fostul iubit al modelului Petra Nemcova. Britanicul a simţit din plin, pe propria piele, tăria iernii. ”Am scris piese de jale. Era cumplit de frig. Un spaniol mi-a furat boilerul. Dacă melodiile par triste, puteţi înţelege de ce”, s-a scuzat artistul. Trist sau deprimant, oricum ar fi privit, albumul are succes, iar James Blunt nu are nicio şansă să scape de atenţia media.