Cântăreţul britanic James Blunt s-a logodit în perioada Crăciunului cu Sofia Wellesley, nepoata ducelui de Wellington, prietenii cuplului afirmând că nunta ar fi programată pentru vara anului viitor. Prietenii cuplului au spus că abia duminică seară au aflat că cei doi s-au logodit în perioada vacanţei de Crăciun. Cei doi au început să se întâlnească la începutul anului trecut, după ce sora lui James, Daisy, le-a făcut cunoştinţă.

Licenţiată în drept la Universitatea din Edinburgh, unde a fost colegă cu Pippa Middleton, Sofia este în prezent consultant juridic în Londra. Anterior, Blunt a avut relaţii cu alte frumuseţi, precum fotomodelul Petra Nemcova. Cu toate că este o persoană foarte precaută în ceea ce priveşte viaţa sa privată, Blunt declara anterior despre relaţia sa: ”Ceea ce pot spune este că sunt foarte fericit în acest moment alături de Sofia”. Prietenii cuplului prevăd o nuntă în vara anului viitor, la reşedinţa grandioasă a ducelui Wellington din Hampshire şi se pare că Elton John şi David Furnish vor fi invitaţi la eveniment.

James Blunt a devenit celebru în 2005, cu piesa ”You're Beautiful”, care a fost intens difuzată de toate posturile de radio din lume, iar apoi cu single-ul ”Goodbye My Lover”, inclus pe albumul ”Back to Bedlam”. De la debutul său artistic, James Blunt a fost recompensat cu două trofee Brit, unul pentru cel mai bun artist britanic, iar celălalt, pentru cel mai bun material pop, dar şi cu premiul Grammy, în 2007, la categoria Cea mai bună interpretare masculină, pentru cântecul ”You're Beautiful”. De asemenea, artistul are în palmares două premii Ivor Novello, precum şi alte cinci nominalizări la Grammy Awards, în 2006. Cântăreţul britanic a susţinut un concert la Sala Polivalentă din Capitală în 2009.