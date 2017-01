James Blunt şi „Depeche Mode” vor concerta în România

Renumitul artist James Blunt va susţine un concert la Bucureşti, pe data de 21 februarie a anului viitor. Concertul lui James Blunt din România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, „All the Lost Souls”. Turneul a debutat în Marea Britanie pe 9 ianuarie şi numără, pînă în prezent, peste 140 de concerte susţinute în Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, Australia şi Africa de Sud.

James Blunt a pătruns pe piaţa muzicală cu „Back to Bedlam”, album care a fost scris în Kosovo, în anul 1999, pe vremea cînd James era încă ofiţer al armatei britanice. Materialul s-a vîndut în peste 11 milioane de exemplare, transformîndu-l pe britanic în cel mai de succes artist debutant al tuturor timpurilor.

Muzica era un subiect tabu şi singurele melodii care se auzeau în casa în care a crescut James erau „La mulţi ani!” şi un colind cîntat în noaptea de Crăciun. Părerea tatălui era că muzica, chiar şi cea clasică, este un zgomot inutil şi interzicea orice manifestare muzicală în casa Blunt.

„Depeche Mode” ajunge la Bucureşti în luna mai a anului viitor

Un alt nume important din muzica internaţională care va cînta în România, anul vitor, este şi trupa britanică „Depeche Mode”, care va reveni la Bucureşti, pe data de 16 mai, pentru un concert organizat în Parcul Izvor. Legendara trupă „Depeche Mode” a anunţat că va reveni în România în primăvara lui 2009, la trei ani de la show-ul susţinut pe Stadionul Naţional din Bucureşti.

Membrii „Depeche Mode” - Dave Gahan, Martin Gore şi Andy Fletcher au susţinut, ieri, la Berlin, o conferinţă de presă internaţională, pentru anunţarea noului turneu mondial, intitulat „Tour of the Universe 2009”, primul din cariera trupei care va include doar concerte de stadion. Turneul va cuprinde 28 de oraşe din 22 de ţări şi va debuta la Tel Aviv (Israel), pe 10 mai, Bucureşti fiind prima capitală din Europa de Est pe care „Depeche Mode” o va vizita în cadrul turneului. Una dintre cele mai spectaculoase reprezentaţii live „Depeche Mode”, „Tour of the Universe 2009” va atrage numai în Europa peste 1,3 milioane de fani, anunţîndu-se a fi evenimentul muzical al anului 2009.

Biletele pentru concertul din România vor fi puse în vînzare începînd cu 27 octombrie, atît online, pe site-ul www.myticket.ro, cît şi în reţeaua magazinelor Diverta. La cererea trupei, în perioada 20 - 26 octombrie, membrii fan-clubului „Depeche Mode” vor putea achiziţiona bilete în avans, de pe site-ul www.myticket.ro.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a 28 de ani şi însumează 11 albume de studio, vîndute în peste 75 de milioane de exemplare în toată lumea, „Depeche Mode” este unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii. În prezent, trupa lucrează în New York la cel de-al 12-lea album, care va fi lansat în aprilie 2009.