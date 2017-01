James Blunt va cînta la Sala Polivalentă

Concertul din România al solistului pop britanic James Blunt, programat pe 21 februarie, la ora 20.00, nu va mai avea loc la Romaero Băneasa, aşa cum fusese anunţat iniţial, ci la Sala Polivalentă, organizatorii luînd această decizie ca urmare a cererii mari de bilete din partea fanilor. Biletele achiziţionate pînă acum rămîn valabile, iar accesul în Sala Polivalentă se va face începînd cu ora 18.00. Concertul nu va avea loc doar într-un spaţiu mai mare, ci şi mai primitor din punct de vedere al facilităţilor pentru public, Sala Polivalentă urmînd să fie configurată similar cu Romaero, în totalitate cu locuri pe scaune.

James Blunt va sosi în România cu o zi înaintea concertului şi va fi însoţit de o echipă de 35 de tehnicieni, sunetişti şi instrumentişti. Prima repetiţie a cîntăreţului va avea loc pe 21 februarie, la ora 16.00. Concertul din Bucureşti face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al cîntăreţului britanic, „All the souls”, turneu care numără, pînă în prezent, peste 140 de ţări.

James Blunt, care a primit distincţia de cel mai bun artist britanic, în cadrul Premiilor Industriei Muzicale Britanice, a debutat cu albumul „Back to Bedlam”, scris în Kosovo, în 1999, pe vremea cînd artistul era ofiţer al armatei britanice. El a fost primul ofiţer trimis de armata britanică în Kosovo, conducînd peste 30.000 de soldaţi. Albumul a fost un succes mondial şi s-a vîndut în peste 11 milioane de exemplare, transformîndu-l în cel mai de succes artist debutant al tuturor timpurilor. Hitul cu care s-a lansat este „You\'re beautiful”, care a dominat toate topurile de specialitate. Pe lîngă voce şi chitară, Blunt mai cîntă la o varietate de instrumente, cum ar fi pianul, orga, marimba (instrument de percuţie) şi melotron. Înainte de a se lansa solo, la un an după plecarea din armată, Blunt a făcut parte din echipa fostei soliste a trupei „4 Non Blondes”, Linda Perry, care a scris şi produs cîntece pentru Pink, Courtney Love şi Christina Aguilera.

James Blunt s-a născut pe 22 februarie 1974, în Anglia, la Wiltshire şi provine dintr-o familie de militari.

Chiar în timpul concertului de la Bucureşti, James Blunt va trece în al 35-lea an de viaţă. Pentru această ocazie deosebită din viaţa idolului lor, şi-au anunţat deja prezenţa în România numeroşi fani devotaţi din Germania. Aceştia se vor alătura românilor, pentru a crea un moment-surpriză, cîntîndu-i artistului „La Mulţi Ani”.