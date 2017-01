James Blunt vrea să deguste vinuri româneşti, la Bucureşti

Cîntăreţul britanic James Blunt, care va susţine un concert la Bucureşti, pe 21 februarie, la Romaero Băneasa, s-a arătat interesat să deguste vinuri roşii şi albe româneşti, despre care artistul a auzit că sînt apreciate. Pentru evenimentul care va avea loc la Romaero Băneasa, pe data de 21 februarie, începînd cu ora 20.00, managementul lui James Blunt a trimis organizatorilor o listă consistentă de doleanţe. Astfel, pe partea tehnică, staff-ul lui James Blunt a solicitat, printre altele, acces la internet wireless, faxuri şi linii telefonice redirecţionate numai către personalul însoţitor al artistului. De asemenea, organizatorii de la Bucureşti au obligaţia să-i asigure oaspetelui şi echipei sale cinci cabine de backstage încăpătoare, în interiorul fiecăreia dintre acestea fiind necesar să se găsească fotolii şi canapele de lux, oglinzi care să acopere în totalitate cîte unul dintre pereţii încăperii, aer condiţionat, televizor LCD şi frigider.

La capitolul confort şi accesorii, James Blunt a solicitat 30 de prosoape pentru baie şi alte 20 pentru a fi folosite în timpul concertului, toate în culori închise - bleumarin sau negru. De asemenea, artistul britanic a comandat organizatorilor apă fierbinte, lămîi şi miere la discreţie, dar şi 72 de sticle de bere premium, băuturi răcoritoare dietetice, vodcă, suc natural de afine, băuturi energizante şi multă apă plată. Pe partea culinară, Blunt şi personalul său însoţitor nu renunţă nici în deplasare la consistentul mic dejun englezesc - ouă, bacon, cîrnăciori, roşii şi ciuperci -, dar au cerut şi o varietate de supe şi preparate vegetariene. Pe de altă parte, organizatorii, Blue Music, îi pregătesc şi multe surprize gastronomice tradiţionale, pe care James le va savura în cadrul unei cine festive, alături de staff-ul său.

Organizatorii anunţă că biletele încadrate în categoriile a 4-a şi a 5-a - la preţul de 100, respectiv 150 de lei - s-au epuizat încă de la sfîrşitul săptămînii trecute. În prezent, mai sînt disponibile bilete la categoriile VIP, 2 şi 3, la tarife de 500, 350 şi 220 de lei. Concertul de la Bucureşti face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „All the Lost Souls\".

James Blunt a debutat cu „Back to Bedlam\", album ce a fost compus în Kosovo, în 1999, pe vremea cînd artistul era încă ofiţer al armatei britanice. „Back to Bedlam\" s-a vîndut în peste 11 milioane de exemplare, transformîndu-l rapid pe James Blunt în cel mai de succes artist debutant al tuturor timpurilor. Cel de-al treilea single, „You\'re Beautiful\", a fost hitul cu care a dat lovitura, devenind, totodată, primul artist britanic care a dominat topurile americane în ultimul deceniu. Blunt a cîştigat două BRIT Awards şi a avut cinci nominalizări la premiul Grammy. Albumul „All The Lost Souls\" (2007) a cîştigat Discul de aur pentru vînzări în prima săptămînă de la lansare.