James Cameron vrea să facă un film despre atacul de la Hiroshima

Regizorul canadian nu se mulţumeşte doar cu ficţiunea salvării planetei Pandora în „Avatar”, îndreptându-şi acum atenţia asupra unei poveşti adevărate despre atacul cu bomba atomică de la Hiroshima. James Cameron a cumpărat drepturile de ecranizare a cărţii „The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back”, scrisă de Charles Pellegrino, care va fi publicată în curând. Autorul face cronica unor zile de după căderea bombei atomice la Hiroshima, folosind mărturii ale martorilor oculari, civili japonezi şi piloţi americani care au supravieţuit experienţei. James Cameron trebuie să pună la punct proiectul filmului, dar deja s-a documentat pe acest subiect. În urmă cu o lună, a folosit o zi din turneul de promovare a peliculei „Avatar” în Japonia, pentru a-l vizita pe Tsutomo Yamaguchi, care a fugit înainte de distrugerea oraşului Hiroshima pentru a se refugia în relativă siguranţă în oraşul Nagasaki şi care a reuşit să supravieţuiască apoi când şi acest oraş a fost distrus de al doilea atac atomic. Tsutomo Yamaguchi nu va avea ocazia să vadă pelicula plănuită de James Cameron, deoarece a decedat în urmă cu câteva zile, la vârsta de 93 de ani.

Regizorul James Cameron, unul dintre cei mai respectaţi cineaşti ai ultimelor deceni, a câştigat în 1997 premiul Oscar cu pelicula „Titanic”, filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, de 1,8 miliarde dolari, potrivit Box Office Mojo. Cu filmul „Avatar”, a stabilit un nou record, pelicula fiind cea care a adunat cel mai repede un miliard de dolari din încasări.