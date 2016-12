James Dio şi Paul Gray, recompensaţi postum

Muzicienii James Dio şi Paul Gray, decedaţi în luna mai, au primit postum două premii speciale la gala Kerrang! Awards 2010, ce a avut loc joi seară, la Londra şi la care Bullet For My Valentine a fost desemnată cea mai bună trupă live şi cea mai bună trupă britanică. Rockerii din trupa galeză Bullet For My Valentine s-au impus la categoriile Cel mai bun grup britanic şi Cea mai bună trupă live, graţie prestaţiei lor de la ediţia din acest an a Festivalului Download, unde au fost cap de afiş. 30 Seconds To Mars, trupa fostului actor devenit muzician Jared Leto, a fost desemnată Cel mai bun grup internaţional, iar grupul Paramore s-a impus la categoria Cel mai bun album, graţie materialului discografic ”Brand New Eyes”. Biffy Clyro a fost premiată la categoria Cel mai bun videoclip, iar formaţia Rise to Remain, al cărei solist este fiul lui Bruce Dickinson, a fost numită Cea mai bună trupă britanică debutantă.

Cea mai bună trupă debutantă pe plan internaţional a fost desemnată Trash Talk. Grupul american Motley Crue a primit trofeul Kerrang! Hall Of Fame, iar trupa germană Rammstein a primit Kerrang! Inspiration Award. Au fost acordate şi două premii postume: Kerrang! Icon Award i-a fost acordat lui James Dio, fostul solist al trupei Black Sabbath, decedat în luna mai, iar Kerrang! Services To Metal Award i-a fost acordat lui Paul Gray, regretatul basist al grupului Slipknot, decedat tot în luna mai. Gala Kerrang!, organizată de publicaţia muzicală ”Kerrang!”, a avut loc la The Brewery Venue din Londra şi a fost prezentată de Corey Taylor, solistul trupei Slipknot şi de Scott Ian, chitaristul trupei Anthrax.