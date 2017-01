James Foley a fost decapitat de un londonez

Fanaticul care l-a decapitat pe jurnalistul american James Foley ar fi un londonez cunoscut sub numele de John, membru al unei grupări extremiste britanice supranumite The Beatles, potrivit unui fost ostatic, citat de ”Daily Mail”. Experţii au avertizat că britanicii sunt printre cei mai vicioşi fanatici ai Statului Islamic, iar unul dintre ei ar fi putut fi ales să execute decapitarea din cauza impactului global al unei astfel de fapte. Serviciile de securitate folosesc tehnici avansate de recunoaştere vocală pentru a încerca să îl identifice pe ucigaşul care apare în înregistrarea de cinci minute difuzată de SI şi văzută de mii de persoane online. Britanicul, care este stângaci şi poartă cizme Timberland, vorbeşte cu accent londonez şi face o serie de ameninţări la adresa preşedintelui american, Barack Obama, şi a Occidentului. Miercuri, un bărbat care a fost deţinut în oraşul sirian Raqqa susţinea că fanaticul este inteligent, educat şi un adept al învăţăturilor Islamului radical. El susţine că ostaticii internaţionali îl numeau pe acesta John, iar pe gruparea lui - The Beatles, pentru că membrii acesteia veneau din Marea Britanie.

Rolul britanicului ca negociator şi presupus executant arată cât de mulţi musulmani britanici au fost înrolaţi de Statul Islamic. Guvernul susţine că numărul acestora este de aproximativ 500, în timp ce 250 s-ar fi întors deja în Marea Britanie, unde Poliţia şi serviciile de securitate încearcă să îi supravegheze. Mesajele postate pe Twitter de jihadiştii britanici înainte de difuzarea înregistrării video par să sugereze că unii au ştiut dinainte de această execuţie.

Militanţii grupului terorist sunnit Stat Islamic (SI) au capturat încă patru occidentali în ultimele zile, în Siria, având în prezent 20 de ostatici străini, în principal jurnalişti şi angajaţi ai unor agenţii umanitare, afirmă surse citate de ziarul ”The Guardian”. Potrivit surselor citate, militanţii sunniţi au capturat două italience, un cetăţean danez şi un japonez, în oraşul sirian Alep. Ostaticii au fost transferaţi în localitatea Raqqa, bastionul din nordul Siriei al grupului terorist. Cele două italience deţinute sunt două angajate umanitare, Vanessa Marzullo şi Greta Ramelli, răpite în iulie, în Siria. În prezent, peste 20 de cetăţeni occidentali sunt ţinuţi ostatici de grupul terorist SI în Siria sau în nord-vestul Irakului. Printre persoanele răpite se numără Steven Sotloff, un jurnalist american ce colaborează cu revistele ”Time” şi ”Foreign Policy” şi care a fost răpit în urmă cu un an, la frontiera dintre Siria şi Turcia. În înregistrarea care prezintă decapitarea jurnalistului american James Foley, organizaţia teroristă ameninţă că Sotloff ar putea fi executat, dacă SUA vor continua raidurile aeriene în nordul Irakului.

RĂSCUMPĂRARE Statul Islamic a cerut iniţial o răscumpărare de 100 de milioane de euro pentru eliberarea jurnalistului James Foley, răpit în 2012, în Siria, şi care a fost decapitat, relatează ”Wall Street Journal”. Forţele speciale americane au efectuat, în această vară, o operaţiune de salvare a unor ostatici americani deţinuţi de Statul Islamic în Siria, printre care se afla şi James Foley, dar au eşuat, potrivit unor oficiali ai administraţiei Obama. Preşedintele SUA a dat ordinul să fie declanşată operaţiunea, prima de acest fel a SUA pe teritoriul sirian, după ce agenţiile de spionaj au primit informaţii conform cărora mai mulţi americani erau deţinuţi de gruparea extremistă Statul Islamic la un complex dintr-o zonă slab populată din Siria.

NOI RAIDURI Aviaţia militară americană a efectuat, ieri, şase raiduri aeriene împotriva unor poziţii ale grupării teroriste Stat Islamic, în apropierea barajului de la Mosul. De la începerea bombardamentelor americane, pe 8 august, aviaţia SUA a efectuat circa 90 de raiduri aeriene în nordul Irakului, dintre care 57 în apropierea barajului de la Mosul, o zonă strategică a țării.