James Franco a rămas fără iubită

Desăvârşirea educaţiei sale la prestigioasa universitate Yale i-a adus şi o serie de inconveniente actorului american James Franco. Prestaţia sa îndoielnică în calitate de prezentator al ceremoniei premiilor Oscar a fost pusă tot pe seama cursurilor acaparatoare, care l-au împiedicat să asiste la toate repetiţiile făcute de organizatori. De această dată, starul din ”127 houres / 127 de ore” sau ”Eat, Prey, Love / Mănâncă, roagă-te, iubeşte” s-a despărţit de iubita lui, Ahna O\'Reilly, după o lungă poveste de iubire. Se pare că actriţa s-a săturat să stea atât de mult timp departe de jumătatea ei. ”Această relaţie a durat patru sau cinci ani. Am locuit împreună în Los Angeles şi apoi eu am venit în New York, ca să merg la şcoală, timp de doi ani. Apoi m-am înscris la Yale. Cred că asta a pus capac pentru ea”, a declarat James Franco.