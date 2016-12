James Franco are stea

Actorul şi regizorul american James Franco a primit o stea pe Bulevardul Faimei, cea de-a 2.492-a. Actorul s-a ales şi cu o plăcuţă onorifică, într-o ceremonie la care au fost prezenţi şi actorul de comedie Seth Rogen şi cineastul Sam Raimi, regizorul filmului ”Oz: The Great and Powerful / Grozavul şi puternicul Oz”, în care James Franco interpretează unul dintre rolurile principale. Sam Raimi a glumit pe seama interesului pe care James Franco îl manifestă pentru domenii diferite şi aparent fără legătură între ele, pictură, literatură, actorie şi arte vizuale, declarând: ”Lucrând cu James de-a lungul anilor, am aflat multe lucruri despre el. James este profesor, poet, sculptor, actor, regizor, scriitor, producător şi împletitor de coşuri, iar enumeraţia poate continua zile întregi! Se pare că suntem condamnaţi să descoperim mereu câte un nou domeniu de care este pasionat James”.

În discursul său, James Franco, vizibil emoţionat, a ţinut să mulţumească familiei, prietenilor şi colegilor săi de breaslă: ”Mi-aş dori să pot scrie mai multe nume pe această stea, pentru că aici este vorba de o afacere în care colaborarea e importantă. Dacă aş putea, aş trece numele acelor oameni din spatele scenei, acelor oameni care au fost alături de mine, până la capăt. Vă mulţumesc şi îmi voi aminti întotdeauna această zi”. La ceremonia de dezvelire a stelei dedicate actorului au fost prezenţi mama acestuia, scriitoarea Betsy Franco, fratele său, actorul Dave Franco şi actorul Joey King, colegul său din distribuţia filmului ”Oz: The Great and Powerful”.

James Franco este apreciat la Hollywood nu doar ca actor, ci şi pentru dorinţa de diversificare a carierei sale. Astfel, starul american s-a aventurat deja în domenii diverse: a regizat câteva documentare şi scurtmetraje, a creat proiecte multimedia, s-a implicat în proiecte teatrale şi de dans experimental, a organizat expoziţii de artă şi îşi continuă studiile superioare la câteva universităţi americane. Totodată, în 2012, James Franco şi-a făcut debutul şi în industria muzicală, cu albumul ”MotorCity”.