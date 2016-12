James Franco debutează în muzică

Actorul american James Franco îşi va face debutul în industria muzicală, printr-un duet cu artistul Tim O\'Keefe. Cei doi au scos deja pe piaţă primul videoclip, urmând să lanseze şi albumul de debut. Starul american, criticat pentru maniera rigidă în care a prezentat alături de Anne Hathaway gala premiilor Oscar din 2011, lansează acest album cu grupul său Daddy, un duet din care mai face parte muzicianul Tim O\'Keefe, fost coleg de grupă cu James Franco la Rhode Island School of Design. Grupul a lansat primul single de pe acest album, ”Love in the Old Days”, iar videoclipul piesei a fost regizat chiar de James Franco. Pe albumul ”MotorCity” apare şi Smokey Robinson, o legendă a casei Motown, care a decis să colaboreze cu James Franco, după ce l-a cunoscut pe actor în timpul unui zbor cu avionul. Pe coperta albumului apar colegele lui Franco din distribuţia filmului ”Spring Breakers”, Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson şi Rachel Korine. Actorul în vârstă de 34 de ani a dezvăluit recent că a compus şi înregistrat cântecele pentru albumul ”MotorCity” în timp ce filma ”Oz: The Great and Powerful”, la Detroit. Acest film va fi lansat pe marile ecrane nord-americane în 2013 şi le mai are pe afiş pe Mila Kunis, Michelle Williams şi Rachel Weisz.

James Franco este apreciat la Hollywood nu doar ca actor, ci şi pentru dorinţa de diversificare a carierei sale. Astfel, starul american s-a aventurat deja în domenii diverse, a regizat câteva documentare şi scurtmetraje, a creat proiecte multimedia, s-a implicat în proiecte teatrale şi de dans experimental, a organizat expoziţii de artă şi îşi continuă studiile superioare la câteva universităţi americane. Actorul american, care îşi va publica romanul de debut intitulat ”Actors Anonymous” în anul 2013, va interpreta rolul lui Hugh Hefner, fondatorul revistei ”Playboy”, într-un film consacrat actriţei din filmele pentru adulţi din anii \'70, Linda Lovelace.