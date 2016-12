James Franco se consacră ca scriitor

Actorul american James Franco va lansa, în 2013, primul său roman, intitulat ”Actors Anonymous”, care este inspirat, în mare parte, chiar din viaţa sa. Romanul a fost vândut de artist companiei de vânzări online Amazon.com.. ”Actors Anonymous” nu este prima carte semnată de actorul în vârstă de 33 de ani. În octombrie 2010, James Franco a lansat colecţia de povestiri intitulată ”Palo Alto”, după oraşul californian unde s-a născut.

James Franco este cunoscut pentru stilul său neconvenţional şi dorinţa de a experimenta diferite modalităţi de exprimare artistică. A jucat în multe filme de succes, printre care ”127 Hours / 127 de ore”, ”Spiderman” şi ”Rise of the Planet of the Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia”. În februarie 2011, a prezentat gala premiilor Oscar, alături de Anne Hathaway, dar prestaţia sa nu a impresionat.