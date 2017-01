James Gandolfini a obţinut critici elogioase pe Broadway

Actorul cunoscut pentru rolul din serialul ”The Sopranos / Clanul Soprano”, a fost elogiat de criticii de specialitate pentru evoluţia sa pe Broadway, în piesa ”God of Carnage”, ce prezintă încercarea a două cupluri de a regla pe cale amiabilă o dispută între copiii lor. În această piesă scrisă de autoarea franceză Yasmina Reza apar Marcia Gay Harden, în rolul soţiei personajului interpretat de James Gandolfini, Jeff Daniels şi Hope Davis. ”A trecut multă vreme de cînd nu s-a mai văzut pe Broadway o distracţie atît de veselă şi de imorală”, a scris Elisabeth Vincentelli, critic de teatru al cotidianului ”The New York Post”. Ben Brantley, criticul publicaţiei ”The New York Times”, este de părere că ”această piesă constituie o eliberare catartică, prin simpla observare a modului în care căsătoriile celorlalţi se destramă. Este un studiu al tensiunii dintre suprafaţa civilizată şi instinctele sălbatice”.

Aceasta a fost prima apariţie a lui James Gandolfini pe Broadway, după ce a a devenit celebru graţie rolului Tony Soprano, pentru care a primit trei premii Emmy. A mai jucat pe Broadway în anul 1995, în piesa ”On The Waterfront”. ”The Sopranos / Clanul Sopran” a rulat pe micile ecrane timp de opt ani, iar ultimul episod al acestei saga a unei familii de mafioţi din New Jersey, difuzat în SUA pe 11 iunie 2007, a fost urmărit de un număr record de spectatori. Calificat de ziarul ”The New York Times” ca ”poate, cea mai mare operă a culturii americane din ultimii 25 de ani”, serialul a obţinut, de la crearea sa în anul 1999, 126 de nominalizări şi 21 premii Emmy, dar şi cinci Globuri de Aur.