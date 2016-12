James May, de la mașini la cratițe?!

James May, coprezentator al emisiunii „Top Gear“ în ultimii 12 ani, alături de Jeremy Clarkson şi Richard Hammond, s-ar putea îndrepta către emisiunile de gătit, după suspendarea show-ului de către postul BBC, el postând recent pe YouTube o înregistrare în care le arată fanilor cum să gătească plăcintă Shepherd's, informează ”Daily Mail”. James May a anunţat că va crea o serie de înregistrări pentru YouTube, sub titulatura ”JM's Unemployed Tube mini serie”, în care îşi va documenta viaţa de zi cu zi. Într-o primă astfel de înregistrare, James May, în vârstă de 52 de ani, le demonstra fanilor că se poate juca pe telefon, chiar dacă este mahmur, iar acum prezintă cum se găteşte renumita plăcintă. Filmarea are loc în bucătăria fostului prezentator al emisiunii „Top Gear“, acesta cerându-şi scuze pentru calitatea imaginii. De asemenea, James May postează des pe canalul său de Twitter, unde are 2,17 milioane de fani, folosind hashtag-ul ”StillUnemployed / Încă şomer”.

La sfârşitul lunii martie, radiodifuzorul public britanic BBC a anunţat că va renunţa la colaborarea cu Jeremy Clarkson, starul show-ului „Top Gear“, care a fost suspendat pe 10 martie, ca urmare a unei dispute violente a acestuia cu un producător. Deşi iniţial nu se ştia ce se va întâmpla cu ceilalţi doi prezentatori, James May şi Richard Hammond, se pare că aceştia s-au declarat solidari cu fostul lor coleg şi nu şi-au mai reînnoit contractele cu BBC. ”Daily Mail” menţionează că imaginea celor doi a fost scoasă, săptămâna trecută, de pe bannerele de prezentare ale emisiunii pe site-ul „Top Gear“.