James McAvoy interpretează 23 de personaje într-un film psihologic cu accente horror

Actorul scoţian James McAvoy interpretează 23 de personaje în ”Split”, un film psihologic cu accente horror, regizat de cineastul M. Night Shyamalan, informează contactmusic.com, citat de news.ro.

Filmul ”Split” prezintă povestea unui tânăr care suferă de tulburare de identitate disociativă, un sindrom cunoscut şi sub numele de ”personalitate multiplă”. Boala personajului principal este atât de severă încât acesta răpeşte trei adolescente, pe care le obligă să participe la un joc sadic. Casey şi două prietene ale ei îşi fac un obicei în a merge la mall, dar, în momentul în care vor să se întoarcă acasă, în automobilul lor intră un tânăr care le agresează şi le răpeşte. Cele trei adolescente se trezesc într-o cameră subterană, construită sub forma unui labirint, în care se află o sală de baie şi mai multe paturi. Bărbatul care le-a răpit susţine că a fost trimis să le salveze, însă, după ce acelaşi bărbat revine în cameră sub mai multe deghizări, pentru ele devine clar că au de-a face cu un bărbat care suferă de o formă gravă de personalitate multiplă. O bătrână care abia poate să mai vorbească şi un băiat de 9 ani se numără printre cele 23 de personalităţi ale răpitorului, însă una dintre ele este aceea care le pune pe tinere în cel mai mare pericol: un bărbat de 24 de ani care îşi spune ”Bestia”. La un moment dat, băiatul de 9 ani încearcă să le ajute pe adolescente, avertizându-le: ”Bestia a făcut lucruri îngrozitoare unor oameni, vă va face lucruri îngrozitoare şi vouă”. Din distribuţia acestui film regizat de M. Night Shyamalan, un cineast premiat cu Oscar, face parte şi Anya Taylor-Joy, cunoscută pentru rolul din filmul horror ”The Witch” (2016). Filmul ”Split” va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 20 ianuarie 2017.

Criticii de specialitate cred că acesta este cel mai dificil rol din cariera actorului James McAvoy. Nu este pentru prima dată când actorul interpretează personaje cu afecţiuni psihologice grave. În drama ”Filth” din 2013, starul scoţian a jucat rolul unui detectiv cu tulburare bipolară, măcinat de halucinaţii şi conflicte interioare. Şi în acel film, McAvoy s-a deghizat într-o femeie. James McAvoy, născut pe 21 aprilie 1979, este un actor scoţian de film, teatru şi televiziune. După mai multe roluri în producţii de televiziune şi spectacole de teatru - pentru care a primit trei nominalizări la premiile Laurence Olivier -, actorul scoţian a devenit cunoscut pe plan internaţional în 2005, după ce a interpretat rolul unui faun în filmul ”Cronicile din Narnia - Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul”. A impresionat apoi în alte două pelicule de succes, ”Ultimul rege al Scoţiei” (2006) şi ”Remuşcare / Atonement” - pentru care a fost nominalizat la Globul de Aur. A jucat alături de Angelina Jolie în filmul de acţiune ”Wanted” (2008), iar în ultimii ani a interpretat rolul profesorului Charles Xavier în filmele din franciza SF ”X-Men”.