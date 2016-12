James McAvoy, tată, pentru prima oară

Bucurie mare în viaţa lui James McAvoy. Starul din filme precum „Atonement / Remuşcare”, „The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” sau „Wanted”, care va deveni tată pentru prima dată, după ce a aflat că soţia lui, actriţa Anne-Marie Duff, în vârstă de 39 de ani, este însărcinată. Actorul scoţian, de 30 de ani, şi-a întâlnit partenera de viaţă pe platourile de filmare ale serialului britanic „Shameless”, în 2003 şi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, în octombrie 2006. „Sunt fericit să vă confirm că James McAvoy şi Anne-Marie Duff aşteaptă primul lor copil”, a declarat purtătorul de cuvânt al cuplului, Rupert Fowler.