James Milner se retrage din naţionala Angliei

James Milner, mijlocaşul echipei FC Liverpool, şi-a anunţat retragerea din prima naţionala de fotbal a Angliei, la vârsta de 30 de ani, potrivit site-ului oficial al Federaţiei Engleze de Fotbal.

Fostul mijlocaş al echipelor Aston Villa, Newcastle şi Manchester City a strâns 61 de selecţii în prima reprezentativă în cei şapte ani în care a evoluat în tricoul Angliei şi a marcat un singur gol. La naţionala de tineret, Milner a avut 46 de selecţii, cele mai multe pe care le-a avut vreodată un fotbalist englez.

James Milner şi-a făcut debutul cu Olanda în 2009 şi a făcut parte din naţionala Angliei la patru turnee final majore, cel mai recent, la Campionatul European din 2016, unde formaţia lui Roy Hodgson a fost eliminată în optimile de finală, de Islanda.

De asemenea, mijlocaşul în vârstă de 30 ani, actualmente la Liverpool, a fost căpitanul Angliei în partida amicală cu Olanda înainte de Euro 2016.

"James Milner poate fi mândru că a evoluat timp de şapte în prima reprezentativă a Angliei şi nu a refuzat nicio convocare. Îi dorim mult succes la Liverpool pentru că mai are mulţi ani de carieră înainte. El are acum şansa de a reflecta la cariera sa internaţională în următoarele luni, mai ales că are o familie tânără, căreia îi va putea acorda mai mult timp", a declarat noul selecţioner al Angliei, Sam Allardyce, pentru site-ul oficial al Federaţiei Engleze de Fotbal.

După ce şi-a anunţat retragerea, James Milner a spus: "Aş dori să-i mulţumesc lui Sam Allardyce pentru că şi-a făcut timp să ne întâlnim şi să mă cunoască faţă în faţă, să vorbim despre viitorul meu şi rolul la naţională. Cred că decizia pe care am luat-o este de bun simţ. Îi doresc lui selecţionerului, staff-ului, jucătorilor şi suporterilor mult succes în viitor."