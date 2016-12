James Murdoch demisionează

Preşedintele grupului media News International, James Murdoch, moştenitorul magnatului media Rupert Murdoch, a demisionat din funcţiile de director ale companiilor care publică ziarele londoneze “The Sun” şi “The Times”. Conform registrului britanic al comerţului, James Murdoch a părăsit conducerea News Group Newspapers, editorul tabloidului “The Sun”, ziarul cu cel mai mare tiraj din Marea Britanie de circa 2,8 milioane de exemplare pe zi, şi al Times Newspapers Limited, care publică “The Times” şi ediţia duminicală “The Sunday Times”. Rămâne totuşi preşedinte al News International, filiala britanică a News Corp., conglomeratul condus de tatăl său.

James Murdoch este afectat de scandalul politico-mediatic din jurul ascultărilor telefonice practicate de tabloidul “The News of the World” şi care a condus la închiderea tabloidului în luna iulie. O sursă apropiată News Corp. a confirmat demisia lui James Murdoch, dar a negat că retragerea acestuia ar putea semnala o apropiată vânzare a jurnalelor britanice aflate în proprietatea imperiului Murdoch. Potrivit sursei, James Murdoch rămâne consilier editorial al Times Newspapers. La începutul acestei luni, James Murdoch a negat pentru a doua oară, în faţa comisiei parlamentare de anchetă, că ar fi avut cunoştinţă despre amploarea ascultărilor practicate de jurnalişti din redacţia publicaţiei “The News of the World”, în ciuda mărturiilor în acest sens depuse de mai mulţi foşti angajaţi.