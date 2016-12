James Murdoch rămâne la conducerea BSkyB

Compania BSkyB a confirmat, ieri, că James Murdoch va rămâne preşedintele companiei britanice de televiziune prin satelit, în pofida scandalului interceptărilor telefonice în care este implicată familia Murdoch, care conduce imperiul media News Corp. Păstrarea în funcţie a lui James Murdoch nu a fost o surpriză, în pofida scandalului interceptărilor telefonice care a dus la închiderea publicaţiei ”The News of the World”. Scandalul l-a pus pe James Murdoch într-o poziţie delicată şi au existat voci care i-au cerut să renunţe la preşedinţia companiei. Încă de joi, surse apropiate lui Murdoch au declarat pentru presă că James primise susţinerea unanimă a consiliului de administraţie al companiei, care se reunise pentru a aproba bugetul anual. Totuşi, pentru James Murdoch, care conduce atât BSkyB, cât şi operaţiunile din Asia şi Europa ale News Corporation, problemele nu au luat sfârşit. Acesta ar putea fi chemat din nou să depună mărturie în faţa unei comisii parlamentare din Marea Britanie, care l-a interogat şi săptămâna trecută.

Potrivit poliţiei britanice, ”The News of the World” (NOTW) ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch. Închiderea publicaţiei ”The News of the World”, cu o istorie de 168 de ani, în care a reuşit să ajungă printre cele mai populare titluri din Marea Britanie, nu a pus însă capăt scandalului interceptărilor telefonice ilegale. Cazul care datează de la începutul anilor 2000, a fost deja marcat de arestarea mai multor jurnalişti, reţinerea unui corespondent la Casa Regală şi a unui detectiv privat, şi de mai multe demisii, între care cea a lui Andy Coulson, fostul director de comunicare al lui David Cameron, care a fost editor la NOTW. În ultimele săptămâni, poliţia britanică a operat mai multe arestări, printre acestea numărându-se Andy Coulson, dar şi Rebekah Brooks, fosta directoare a News International, divizia britanică a News Corp. şi fost redactor-şef al NOTW, însă cei mai mulţi au fost eliberaţi pe cauţiune.

Se ştie că telefoanele a sute, chiar mii de personalităţi - membri ai familiei regale, politicieni, vedete de cinema şi sportive au fost ascultate de jurnalişti. Magnatul american Rupert Murdoch, în vârstă de 80 de ani, a negat că ar fi responsabilul ultim pentru interceptările efectuate de NOTW, care face parte din trustul său, cu ocazia audierii sale în Comisia pentru Media din Parlamentul britanic.