Jamie Dornan va deveni tată pentru a doua oară

Actorul nord-irlandez Jamie Dornan, protagonistul filmelor din franciza ”50 Shades of Grey”, va deveni tată pentru a doua oară, în 2016. Jamie Dornan, în vârstă de 33 de ani, s-a căsătorit cu actriţa şi cântăreaţa Amelia Warner, pe 27 aprilie 2013. Cei doi artişti au deja o fetiţă, Dulcie, care s-a născut în noiembrie 2013. Renumiţi pentru discreţia pe care o manifestă faţa de viaţa lor privată, soţii Dornan au confirmat naşterea fiicei lor abia după o lună de la venirea pe lume a acesteia.

Jamie Dornan, născut pe 1 mai 1982, în Irlanda de Nord, este actor, muzician şi model. A interpretat rolul Axel von Fersen în filmul ”Marie Antoinette”, regizat de Sofia Coppola, în 2006, iar apoi a apărut în mai multe seriale de televiziune, cum ar fi ”Crimele din Belfast / The Fall” şi ”A fost odată ca niciodată / Once Upon A Time”. Dornan este protagonistul ecranizării romanului erotic de succes ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, în care interpreteză rolul lui Christian Grey. Pelicula a avut premiera pe 13 februarie şi a generat încasări de 570,4 milioane de dolari pe plan mondial.

