Jamie Oliver publică reţete pe MySpace

Renumitul bucătar britanic a publicat cîteva dintre noile sale reţete culinare pe site-ul de socializare MySpace, în cadrul campaniei Pass It On. Utilizatorii pot accesa o minicarte interactivă în cadrul profilului MySpace al lui Jamie Oliver, aceasta incluzînd cinci reţete din noua sa carte, intitulată “Jamie\'s Ministry of Food”. Reţetele sînt prezentate împreună cu demonstraţii video şi însemnări pe blogul lui Jamie Oliver, acestea fiind realizate în aşa fel încît să-i atragă pe oameni în bucătărie. Cartea, ce acompaniază seria de televiziune transmisă de Channel 4, este parte a unei campanii care urmăreşte să îi determine pe britanici să redescopere plăcerea de a găti acasă. Prin intermediul campaniei Pass It On, Jamie Oliver speră că oamenii vor încerca reţetele şi le vor recomanda şi colegilor, familiei, prietenilor şi vecinilor. “Prin oferirea gratuită a cîtorva reţete din carte în cadrul comunităţii MySpace, ajung la o audienţă potenţială de peste 100 de milioane de persoane şi sper că acestea îi vor inspira şi îi vor face să gătească”, a comentat Jamie Oliver.