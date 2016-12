Jan Tistu vrea să stea în închisoare

Tribunalul Constanţa a menţinut, ieri, măsura arestării preventive pentru Jan Tistu, din comuna constănţeană Plopeni, care, la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, şi-a ucis cu sânge rece soţia. Procurorul de şedinţă a cerut ca Tistu să nu fie lăsat în libertate întrucât este acuzat de o crimă pe care a comis-o cu premeditare, ucigându-şi consoarta care dormea. La rândul său, Tistu le-a spus judecătorilor: “ Nu pot cere să fiu judecat în libertate când am făcut ce am făcut”. Potrivit anchetatorilor, pe data de 27 ianuarie 2010, în jurul orelor 21.00, Jan Tistu s-a întors acasă de la muncă. El s-a enervat pentru că nu a găsit nimic de mâncare. „Mă săturasem! În fiecare seară, când veneam de la muncă, ea era beată. Niciodată nu gătea, eu nu aveam ce să pun în gură. Am vrut să termin cu ea. Aşa că m-am dus lângă pat şi am înjunghiat-o de mai multe ori în gât, cu un briceag”, a declarat Jan Tistu, imediat după comiterea crimei. În urma rănilor suferite, femeia a murit pe loc, în timp ce doi dintre copiii ei dormeau în camera alăturată. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, după ce s-a convins că soţia sa a murit, bărbatul s-a dus acasă la sora lui şi i-a povestit cutremurătorul film al crimei. Femeia a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutor oamenilor legii.