Jandarm constănţean, vicecampion mondial la canotaj

Cpt. Adrian Zamfir, de 45 de ani, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Costanţa, este unul dintre sportivii unităţii care s-a remarcat prin rezultatele obţinute la concursurile de canotaj la care a participat. Timp de şase ani, din 1983 până în 1989, ofiţerul a practicat acest sport reuşind să câştige 30 de medalii, din care 15 de aur, şapte de argint şi opt de bronz. Adrian Zamfir este campion european, balcanic, naţional şi vicecampion mondial la canotaj, la proba 2+1. El a debutat în cariera sportivă după ce a intrat la Liceul de Chimie din Năvodari. „Eram în clasa a IX-a când am fost descoperit de profesorul Valentin Sarchizian, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, din Constanţa. Acesta a văzut că am talent şi m-a îndrumat spre o carieră sportivă plină de succes. După aproape un an de antrenamente, am participat la Campionatele Naţionale de Canotaj pentru juniori de la Iaşi şi Timişoara, unde am câştigat primele două medalii de argint”, a declarat Adrian Zamfir. Acest succes i-a adus şi prima selecţie în lotul naţional de juniori. Iar medaliile au început să se adune în vitrina cu trofee.

SUCCES DUPĂ SUCCES În 1984, Zamfir a concurat cu reprezentativa de juniori a României la o competiţia „Regata”, desfăşurată la Szeged, în Ungaria, unde a câştigat prima medalie de aur. În acelaşi an, ofiţerul a obţinut medalia de bronz la Campionatele Europene de Canotaj pentru juniori de la Berlin, Germania. Tot în 1984, dar în august, Zamfir a devenit campion naţional şi balcanic la un concurs care s-a desfăşurat la Snagov. Ascensiunea sa a continuat în 1985, la Brandenbourg, Germania, când a devenit vicecampion mondial la canotaj. În acelaşi an, Zamfir a reuşit să cucerească titlul de campion european la Poznan, în Polonia. Ulterior, în septembrie, el a participat la un concurs în Grecia, unde şi-a apărat titlul de campion balcanic. În 1986, 1987, 1988, Adrian Zamfir a fost campion naţional la tineret şi seniori. După ce a „îmbătrânit” şi s-a lăsat de sport, el s-a angajat în Jandarmeria Română. În prezent, cpt. Zamfir este comandantul subunităţii de intervenţie conducte magistrale de transport produse petroliere.