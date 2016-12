Jandarm ultragiat

Alcoolul consumat în exces şi „alergia” la uniforma militară i-au adus lui Nicolae Sorin Şerban, de 21 ani, din Mangalia, un dosar penal pentru ultraj contra autorităţii. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 02.00, în Mangalia, poliţiştii de la Rutieră au oprit în trafic un autoturism pentru un control de rutină. În timp ce şoferul se legitima, Şerban, care se afla pe scaunul din dreapta şoferului, a coborât din maşină şi a început să ţipe la poliţist. Omul legii a încercat să îl potolească, însă bărbatul, care era sub influenţa băuturilor alcoolice, a devenit recalcitrant şi l-a înjurat pe poliţist. Acesta a cerut ajutor prin staţie. O patrulă de jandarmi a ajuns la locul incidentului, iar Şerban s-a enervat şi mai tare şi a devenit violent. Ţinta înjurăturilor şi loviturilor scandalagiului a fost un plutonier din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa. Şerban s-a repezit la el şi i-a rupt cămaşa şi pantalonii uniformei. Agresorul a fost dus la sediul Poliţiei Mangalia, însă oamenii legii nu au putut sta de vorbă cu el deoarece era prea beat. „L-am lăsat să plece acasă şi am întocmit actele premergătoare pentru a le înainta Parchetului Judecătoriei Mangalia în vederea efectuării cercetărilor. Infracţiunea de ultraj contra autorităţii este de competenţa procurorului, noi doar am făcut constatarea, am pregătit documentele”, a declarat cms. şef Valentin Mustăţea, adjunctul şefului Poliţiei Mangalia. Anchetatorii spun că, în urmă cu câteva săptămâni, Şerban a fost sancţionat de jandarmi pentru adresare de injurii, ceea ce poate explica atitudinea faţă de militari.