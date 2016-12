Jandarmeria Constanţa are nevoie de încă nouă maşini

În toamna anului 2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor a decis concedierea mai multor subofiţeri din structurile proprii. Această decizie a afectat şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, care a fost nevoit să redistribuie jandarmii şi să reducă numărul acestora la unele obiective. Cea mai mare pierdere au suferit-o cei care păzesc conductele de combustibil din judeţ. „Din 110 oameni, au rămas 60, insuficienţi pentru a oferi servicii de calitate, dar care totuşi fac faţă cerinţelor. Problema majoră acolo ar fi dotarea auto, care, de cele mai multe ori, este depăşită de dotarea hoţilor”, a declarat comandantul IJJ Constanţa, col. Costică Cojoc. El a adăugat că unitatea militară pe care o conduce se confruntă cu o lipsă acută de combustibil pentru maşinile pe care jandarmii le folosesc în misiuni. „Avem de executat foarte multe mandate de aducere a persoanelor la instanţe şi Parchete, iar deplasarea la toate adresele indicate de magistraţi necesită maşini, benzină şi motorină. Aceste misiuni pot fi făcute şi de lucrătorii de la Poliţia Locală, dar magistraţii nu cred că ştiu şi trimit numai Jandarmeriei mandatele de aducere”, a mai spus Costică Cojoc. Întrucât nu este combustibil, nu sunt nici maşini pentru misiuni. La începutul fiecărui sezon estival, conducerea IJJ Constanţa cere ajutorul colegilor celorlalte unităţi ale Jandarmeriei din ţară pentru a le împrumuta autoturismele necesare desfăşurării în bune condiţii a misiunilor de menţinere a ordinii în staţiunile de pe litoral. „Ne-ar mai trebui încă nouă maşini, Mercedes Vito şi Mercedes Benz-Sprinter, modele care sunt deja în dotarea Jandarmeriei. Am făcut adrese către minister, dar nu am primit niciun răspuns favorabil”, a precizat şeful IJJ Constanţa.