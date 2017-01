Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa a pornit, săptămâna aceasta, campania naţională de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”. Proiectul se adresează tuturor cetăţenilor, ONG-urilor şi instituţiilor publice şi are ca scop informarea oamenilor cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Română în societate, modul activ în care această instituţie se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, precum şi tipul de misiuni pe care le execută jandarmii. Campania începe cu etapa intitulată „Stop violenţei şi discriminării în şcoli”, care cuprinde întâlniri ale jandarmilor cu elevii şi profesorii. Primii care au primit vizita militarilor constănţeni au fost elevii claselor a VI-a şi a XI-a de la Liceul Teoretic „George Călinescu”. Jandarmii le-au vorbit liceenilor despre pericolele la care sunt expuşi dacă se lasă pradă violenţei şi le-au prezentat cauzele care pot genera astfel de situaţii. Dialogul a fost unul interactiv, elevii povestindu-le jandarmilor despre formele de violenţă întâlnite în familie, în cercurile de prieteni, pe drumul spre şcoală, în incinta unităţii de învăţământ, pe internet sau la televizor. La rândul lor, militarii i-au învăţat pe liceeni cum pot acţiona în diverse situaţii conflictuale şi ce trebuie să facă pentru a le evita.