Jandarmeria Română, o structură militară de bază

11:05:44 / 03 Aprilie 2015

Mai usor cu lozincaraia !

Nu am observant militari sa nenoroceasca tineri,batrani,femei,totul in slujba unor ,ce sa vezi,alesi prin votul celor batuti. Jandarmi in schimb,am vazut sa faca asta si inca cu mare placere. In consecinta, cred ca nu e bine sa se spuna ca au o structura militarizata,ci una de subordonare specifica,punct! In plus,libertatea si demnitatea poporului este limpede ca lumina zilei ca se refera doar la libertatea de a trancani degeaba si de a crapa de foame,ca daca te opui abuzurilor, te bat jandarmii de-ti suna clopotul a mort.