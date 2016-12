Jandarmi audiaţi prin sistemul audio-video al instanţei

Şase jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanţa, citaţi în calitate de martori într-un proces de tentativă de furt calificat, au fost audiaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa, prin sistemul audio-video al instanţei, întrucât aceştia au solicitat să li se protejeze identitatea. Precizăm că subofiţerii au participat, în aprilie 2011, la acţiunea de prindere în flagrant a unui grup de hoţi din trenurile de marfă care trec prin halta CFR Valu lui Traian. Toţi jandarmii au dat declaraţii aproape trase la indigo, relatând cum au fost trimişi de şeful lor în misiune. „În seara de 27 aprilie 2011 am mers împreună cu colegii la limita triajului CFR dintre Valu lui Traian şi Palas pentru că mai multe persoane furau uree. Când am ajuns acolo am observat două autoutilitare şi un grup de 14 persoane care încărcau în nişte saci de rafie îngrăşământ chimic de pe marginea căii ferate. Când am coborât, două persoane au fugit, am alergat după ele, dar m-am oprit pentru că era întuneric şi nu mai vedeam nimic. La întoarcere m-am oprit lângă o căruţă în care se aflau două-trei persoane şi mai mulţi saci cu îngrăşământ chimic, iar lângă aceasta stăteau trei angajaţi ai CFR. La un moment dat, una dintre persoane pe nume Marian Pol mi-a spus că a făcut un drum, undeva în Valu lui Traian, şi a transportat uree. După sosirea noastră la locul infracţiunii au venit un subcomisar şi un subinspector îmbrăcaţi în civil, care am înţeles că făceau filaj în zonă”, au povestit, jandarmii, pe rând.

35 TONE DE UREE FURATE Conform rechizitoriului, în acest dosar sunt judecaţi agenţii Iulian-Mirel Constantin, Marian-Vasilică Anton, Claudiu-Marian Crivăţ şi Nicolae Deaconu, toţi din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare (TF) Valu lui Traian, ceferiştii Ilie Ciobanu şi Nicolae Crăciun şi complicii lor, Cristian Chiriţoiu, Dragoş-Constantin Pascu şi Marian Pol. Anchetatorii spun că, pe 27 aprilie 2011, în jurul orei 16.00, un tren de marfă a fost frânat între halta Valu lui Traian şi halta Palas, iar persoane necunoscute au desfăcut trapele vagoanelor, lăsând să se scurgă pe terasamentul căii ferate peste 35 tone de uree. Incidentul a fost semnalat de dispecerul din halta Valu lui Traian, iar la locul indicat s-au deplasat un ofiţer şi doi subofiţeri de la Secţia Regională a Poliţiei Transporturi (SRPT) Constanţa. Anunţaţi despre eveniment, angajaţii CFR au sosit în halta Valu lui Traian şi, ajutaţi de agenţii de pază ai firmei care însoţeau trenul de marfă, au debarasat calea ferată de uree. În jurul orei 20.00, agenţii Deaconu, Anton, Constantin şi Crivăţ au apărut şi ei la locul infracţiunii, întrucât erau de serviciu şi trebuia să se ocupe de investigaţii. Între timp, ofiţerul şi cei doi subofiţeri de la SRPT Constanţa s-au retras la pândă în aşteptarea celor care atacaseră vagoanele cu uree, iar agenţii de pază au fost trimişi în Portul Constanţa să însoţească mărfarul.

FLAGRANT Profitând de faptul că au rămas singuri lângă îngrăşământul chimic împrăştiat, Iulian-Mirel Constantin, Marian-Vasilică Anton, Claudiu-Marian Crivăţ şi Nicolae Deaconu au decis să-l fure, fără să ştie că locul este filat de alţi colegi ai lor şi de o echipă de jandarmi. În scurt timp, la locul indicat au apărut Ciobanu şi Crăciun, însoţiţi de Chiriţoiu, Pascu, Pol şi alte cunoştinţe ale lor, cu trei autoutilitare în care au încărcat sacii cu uree. Pentru a acoperi furtul, „Deaconu s-a dus la Postul de Poliţie Valu, unde a întocmit „un raport de eveniment, către SRPT Constanţa, în care, deşi s-au menţionat toate activităţile pe care le-au desfăşurat şi care urmează să le întreprindă organele de poliţie cu ocazia producerii unui eveniment de această natură pe căile ferate, el nu a menţionat aşa-zisa activitate de recuperare a mărfii”, se arată în rechizitoriu. Hoţii au fost prinşi în flagrant de jandarmi, la scurt timp după efectuarea unui transport de uree la locuinţa lui Pol. Din declaraţiile lor s-a stabilit că ureea urma să fie împărţită în mod egal între ei şi oamenii legii. Cei patru poliţişti au negat acuzaţiile aduse, susţinând că nu voiau decât să recupereze marfa.