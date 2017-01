Jandarmi şi poliţişti români instruiţi de agenţi FBI

Timp de trei zile, ambasada Statelor Unite al Americii (SUA) de la Bucureşti va găzdui seminarul cu tema „Poliţia în mediul multicultural”, la care au fost invitaţi doi experţi din cadrul FBI. Agenţii federali au venit în ţara noastră la solicitarea Jandarmeriei Române, cu scopul de a-i învăţa pe poliţişti şi pe jandarmi cum să acţioneze în comunităţile formate din diverse etnii, cum să dialogheze cu oamenii şi care sunt metodele la care trebuie să recurgă pentru a-i determina pe aceştia să respecte legea. La seminar participă 15 jandarmi şi zece poliţişti. Prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, col. dr. Ovidiu Vasilică, a declarat că cererea pentru organizarea acestui seminar referitor la activitatea forţelor de ordine într-un mediu multicultural a fost făcută la începutul acestui an. „Ne-au întrebat ce tematică am dori să abordăm şi am considerat că asta este o temă care ne permite să îmbunătăţim latura de dialog, de comunicare şi să înţelegem mai bine necesităţile comunităţilor cu care lucrăm. Cred că în momentul de faţă există o evoluţie în România în ceea ce priveşte aplicarea legii, trebuie să înţelegem mai bine necesitatea de a se respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, a precizat col. Ovidiu Vasilică. În opinia sa, forţele de ordine din România trebuie să îşi schimbe maniera de a lucra. Andrew Bringuel, specialist FBI în ştiinţe comportamentale, a precizat că, deşi între societatea americană şi cea românească există o serie de diferenţe, „în cele din urmă este vorba de oameni şi de respectarea legii“. Specialistul FBI a subliniat că va asculta problemele participanţilor la seminar şi le va oferi acestora sugestii privind „analizarea şi rezolvarea” chestiunilor ridicate. Potrivit Poliţiei Române, 1,16% dintre poliţiştii angajaţi sunt recrutaţi din rândul minorităţilor.