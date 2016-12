Jandarmii au donat sânge pentru colega lor

Una dintre victimele rănite în accidentul rutier petrecut luni seară, în comuna Valu lui Traian, în care a fost implicat un autobuz al Unităţii de Jandarmi Speciale 72 Cernavodă, are nevoie de transfuzie de sânge. Este vorba despre Mihaela Argeşeanu, care a suferit mai multe leziuni la cap şi o fractură de claviculă. Analizele au arătat că valoarea hemoglobinei victimei a scăzut foarte mult, aşa că medicii au luat decizia de a-i administra acesteia sânge. Colegii femeii au aflat despre situaţia ei şi i-au venit în ajutor. „A fost făcut un apel umanitar la toate cele trei unităţi de jandarmi din judeţul Constanţa, iar militarii s-au mobilizat şi au răspuns solicitării medicilor”, a declarat comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, col. Constantin Dima. Ieri dimineaţă, zece militari de la Gruparea Mobilă „Tomis” şi 27 de jandarmi de la Cernavodă au mers la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Constanţa şi au donat sânge pentru Mihaela Argeşeanu. „Vestea accidentului a picat ca un trăsnet, nu mi-a venit să cred. Când am aflat apoi că starea de sănătate a colegilor mei este stabilă, am răsuflat uşurat. Astăzi (ieri - n.r.) am răspuns la apelul umanitar, deoarece consider că este un gest omenesc să-ţi ajuţi aproapele atunci când are nevoie de tine”, a declarat plt. adj. Marian Mitroi, de la Unitatea de Jandarmi Specială 72 Cernavodă. Acţiunea de donare de sânge va continua şi astăzi. Amintim că, în urma accidentului rutier din localitatea Valu lui Traian, nouă jandarmi au ajuns la spital, cu multiple traumatisme, însă numai cinci dintre ei au rămas internaţi. Printre victime s-a numărat comandantul unităţii de la Cernavodă, col. Marian Axente, care a fost operat la picior.