Jandarmii constănțeni, lideri în războiul împotriva traficului de etnobotanice

Lupta jandarmilor constănțeni cu dealerii și consumatorii de substanțe cu efecte psihotrope se duce încă din 2012, însă fenomenul este greu de oprit. Tot mai mulți adolescenți și tineri cad pradă acestui viciu, care le distruge viețile, iar traficanții profită de slăbiciunea lor și-i aprovizionează constant, făcând bani de pe urma lor. Acțiunile stradale ale oamenilor legii s-au întețit în ultimii ani și rezultatele nu au întârziat să apară. Potrivit unei statistici date publicității de Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) „Tomis” Constanța, din 2012 până în prezent, militarii au prins 704 de suspecți, care s-au ales cu dosare penale pentru deținere, consum sau trafic de substanțe interzise. „Numărul infracțiunilor a crescut de la an la an. De la 29 de fapte în 2012, am ajuns la 196 în 2013 și la 274 în 2014. Doar în martie anul acesta am constatat 58 de infracțiuni, alte 83 fiind depistate în ianuarie și februarie”, a declarat adjunctul comandantului GJM „Tomis” Constanţa, mr. Mihai-Daniel Ferencz. Cei mai mulți dintre suspecți au fost găsiți în municipiul Constanța, iar vara, în stațiunile de pe litoral. Jandarmii spun că ținta lor finală în acest „război” sunt distribuitorii de etnobotanice, care au ajuns să prepare niște substanțe atât de nocive încât îi șochează și pe specialiști. „Pliculețele cu droguri pe care le confiscăm au un miros insuportabil. Analizele de laborator scot la iveală noi și noi substanțe, care au efecte din ce în ce mai grave. Consumul lor duce la acte de violență și chiar la sinucideri”, a adăugat mr. Mihai-Daniel Ferencz.

VIOLENȚĂ Categoria cea mai expusă consumului de etnobotanice este cea a adolescenților. Pentru a se integra într-un grup, ei acceptă să fumeze o țigară, apoi o alta și, treptat, devin dependenți. Militarii spun că s-au confruntat cu mai multe cazuri în care tinerii prinși în flagrant erau atât de violenți încât abia puteau fi controlați. „Am avut, la un moment dat, un suspect care a încercat să-și lovească tatăl cu capul în figură când acesta a venit să-l ia acasă”, a afirmat adjunctul comandantului GJM „Tomis” Constanța. Pentru a combate și a preveni acest fenomen îngrijorător, jandarmii constănțeni au încheiat protocoale de colaborare cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța și cu Agenția Națională Antidrog. „Încercăm să ținem situația sub control și să-i învățăm pe tineri să evite să intre în grupurile consumatorilor de etnobotanice”, a mai precizat mr. Mihai-Daniel Ferencz. La nivel național, militarii GJM „Tomis” Constanța sunt pe primul loc în ceea ce privește cazurile de posesie de etnobotanice descoperite. „Explicația pentru acest loc fruntaș nu este că la Constanța s-ar consuma cele mai multe droguri sintetice, ci, pur și simplu, faptul că noi ne-am axat pe combaterea acestui fenomen și am acționat periodic, sprijinind, în același timp, celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne”, a mai declarat adjunctul comandantului GJM „Tomis” Constanța.