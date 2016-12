Jandarmii constănţeni au antrenat copii afgani de 14 ani

„A fost o misiune dificilă, periculoasă, desfăşurată în condiţii meteo defavorabile, dar care ne-a adus multe satisfacţii profesionale. Ne bucurăm că ne-am întors sănătoşi acasă”. Este declaraţia dată la unison de cei trei jandarmi constănţeni care s-au întors săptămâna trecută din misiunea desfăşurată în teatrul de operaţiuni din Afganistan. Cpt. Marius Stanciu, comandantul Detaşamentului 4 din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, şi plutonierii majori Daniel Cojocaru şi Bogdan Ghenu, ambii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis”, spun că experienţa din Afganistan le va fi de mare ajutor în cariera profesională. Ei au ales să-şi rişte viaţa pe teritoriul afgan întrucât o misiune internaţională este foarte importantă pentru cariera unui militar, însă nici partea financiară nu este de neglijat. În timp ce cpt. Stanciu şi plt. maj. Cojocaru au fost la prima lor misiune internaţională, plt. maj. Ghenu a mai participat la o misiune în Kosovo în 2008-2009.

BAZĂ MILITARĂ LA 2.300 METRI ALTITUDINE Ofiţerul Marius Stanciu spune că baza militară în care şi-a petrecut şase luni şi jumătate este situată în estul Afganistanului, la o altitudine de 2.300 de metri şi la 100 de kilometri distanţă de Kabul. „Misiunea mea a fost de coordonare şi supraveghere a activităţii subofiţerilor şi instructorilor din bază. În perioada de vară am suportat temperaturi de 40-45 de grade Celsius, iar seara era aşa de frig că trebuia să mă îmbrac cu haine groase. Pentru a rezista am fost nevoit să beau foarte multă apă. Dacă nu mă hidratam, mă apuca instantaneu durerea de cap”, a povestit cpt. Stanciu.

„PROFESORI LA PROFESORI” Misiunea subofiţerilor a fost una complexă, ei având contact direct cu poliţiştii şi viitorii poliţişti afgani. „Elevii, cum le spuneam noi, pe care i-am instruit au avut vârste cuprinse între 14 ani şi 40 de ani. Am făcut cu ei instrucţie de front: pregătire militară, pregătire fizică, i-am învăţat cum să acorde primul ajutor în caz de război, cum să tragă cu arma. Au fost şi cazuri în care am fost profesori la profesori, adică am supravegheat modalitatea în care instructorii afgani predau ceea ce-i învăţam noi”, au declarat plt. maj. Cojocaru şi Ghenu, care au fost amândoi într-o bază militară din sudul Afganistanului. Ei spun că le-au „trecut prin mână” 1.200 de elevi şi poliţişti afgani. Şi ei au avut probleme cu căldura, zona fiind una de deşert, cu temperaturi de 60 de grade Celsius la umbră. „Singurul „medicament” împotriva caniculei a fost să bem 12 litri de apă pe zi”, a spus Daniel Cojocaru. Colegul lui, Marcel Ghenu, a adăugat că au existat ameninţări cu bombe în afara bazei, s-au auzit frecvent bubuituri şi focuri de armă la distanţă de cinci-şase kilometri de locul în care se aflau, însă niciodată viaţa nu le-a fost pusă în pericol.