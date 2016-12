Jandarmii constănţeni din Kosovo vor primi medalia EULEX

Cei 115 jandarmi prezenţi în Kosovo pentru misiuni de menţinere a păcii, sub egida UE, vor fi decoraţi, în cursul zilei de azi, cu medalia EULEX, în cadrul unei ceremonii ce se va desfăşura în baza unităţii româneşti din oraşul Kosovska Mitrovica. Distincţia reprezintă o expresie a recunoaşterii profesionalismului celor 115 jandarmi români aflaţi în misiune în provincia Kosovo. La eveniment va participa o delegaţie condusă de inspectorul general al Jandarmeriei Române, general locotenent Olimpiodor Antonescu, precum şi reprezentanţi ai misiunilor EULEX şi KFOR. Detaşamentul de Misiuni Internaţionale al Jandarmeriei Române dislocat în Kosovo execută misiuni sub coordonarea operaţională a Uniunii Europene, în cadrul EULEX Kosovo, după realizarea, în anul 2008, a transferului de responsabilitate între ONU şi UE. În perioada 2002 - 2008, jandarmii români au executat misiuni în Provincia Kosovo sub egida ONU. Printre jandarmii români aflaţi în teatrul de operaţiuni din Kosovo se numără şi nouă constănţeni, patru subofiţeri de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Constanţa: plutonierii Florin Avram, Petcu Tanislav, Valentin Ionel şi sergentul major Tudorel Vălin, şi cinci de la Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis”: plutonier major Cornelius Serghiuţă, de 32 ani, plutonier major George Cristian Popovici, de 38 ani, plutonier Marcel Iftimie, de 32 ani, plutonier Bogdan Toci, de 31 ani, şi plutonier Cristian Vasile, de 31 ani. Aceştia au plecat în Kosovo în luna decembrie 2009 şi îşi vor încheia misiunea peste două luni.