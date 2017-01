Jandarmii constănţeni se specializează în Aikido

La sfîrşitul acestei săptămîni, 90 de luptători ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa participă la un stagiu de pregătire condus de preşedintele Federaţiei Române de Aikido, Dan Corneliu Ionescu (8 Dan Aikido), de vicepreşedintele Federaţiei Române de Aikido, Bogdan Frăţilă (4 Dan), împreună cu alţi instructori ai federaţiei de specialitate. Instructorii vor pune accent pe demonstraţii în care vor fi puse în practică lovituri de parare, oprire şi tehnici de imobilizare.

Aikido - o artă marţială în plină ascensiune

Stilul Aikido a avut succes în rîndul forţelor speciale din întreaga lume datorită tehnicilor de autoapărare dar mai ales prin prisma metodelor de imobilizare non-violentă a adversarului. Jandarmii constănţeni au îmbrăţişat acest stil pentru că le permite în practică să-şi domine agresorii, indiferent cine ar fi aceştia, fără să fie nevoiţi să acţioneze violent. Jandarmii constănţeni vor fi învăţaţi să folosească în diferite moduri matroaca din dotare pentru blocarea membrelor sau armei agresorului, fără ca acesta să fie rănit, ci doar imobilizat. În practica Aikido, se studiază manevrarea “tambo”, o armă asemănătoare cu bastonul, ce poate fi considerată o prelungire a mîinilor celui care o foloseşte. În plus, Aikido desăvîrşeşte artele marţiale cu tehnici superioare de autocontrol, concentrare şi relaxare. Un iubitor al acestui sport, foarte activ la antrenamente, este şi preotul militar Laurenţiu Oprea. Din punctul de vedere al forţelor umane angrenate, stagiul de faţă este al doilea ca amploare din acest an pentru cadrele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, după exerciţiul de pregătire pentru summitul NATO, aplicaţie desfăşurată în luna martie a acestui an. Din luna iunie, în fiecare duminică, jandarmii se antrenează în tehnicile aikido în mod voluntar iar la cursuri participă şi copiii lor.