Jandarmii, în acţiune

În perioada 31 iulie-06 august, jandarmii constănţeni au aplicat 67 de sancţiuni contravenţionale, a căror valoare totală este de 14.200 lei. Cele mai multe amenzi au privit încălcarea normelor de convieţuire socială, tulburarea liniştii publice, provocarea şi participarea efectivă la scandal, injurii, semne obscene. Printre cei amendaţi se numără Metin Server, de 41 de ani, şi Selciuc Iaşar, în vîrstă de 38 de ani, din Cumpăna, care au fost găsiţi de jandarmi lîngă movila de pămînt de pe plaja Modern în timp ce aruncau mai multe grămezi de sticle din plastic (PET) şi deşeuri de hîrtie, pe care le transportau în cutii de carton. Cei doi au primit un avertisment şi o amendă de 5.000 de lei. Tot în aceeaşi zonă, jandarmii constănţeni aflaţi în patrulare în zona falezei de la Cazino şi a portului turistic Tomis au fost solicitaţi, de mai mulţi cetăţeni indignaţi de “poluarea” zonei, să ia atitudine împotriva unor persoane care practicau cerşetoria. Sorin Marius C., de 17 ani, din Constanţa, şi Mihai Pavel, de 54 ani, din Iaşi, au fost amendaţi cu cîte 100 de lei pentru practicare de “chetă publică”. Deşi sînt multe cazuri de oameni cu adevărat de compătimit, în oraşul Constanţa există numeroase reţele organizate care perpetuează cerşetoria şi încurajează un mod de viaţă parazitar. Cetăţenii sînt sfătuiţi să sesizeze autorităţilor aceste cazuri. Jandarmii au aplanat şi un conflict între două găşti de tineri. Cheflii urmau să-şi dispute problemele pe plajă, iar după ce au făcut un schimb “protocolar” de pumni, zece tineri cu vîrste cuprinse între 16 şi 21 de ani au fost reţinuţi de oamenii legii. Ca să nu uite prea recent vacanţa, Alin Ştefan S., F. R., George Tudor A., Nicolae Cătălin U., George A., Alexandru C., Liviu Radu B, toţi din Constanţa, şi Alexandru Eugen U., Petre Daniel M. şi Antonio Claudiu G., ultimii trei din Bucureşti, au primit cîte o amendă de 200 de lei pentru provocare şi participare la scandal. Nici vînzătorii de jucării de pluş nu au scăpat verificărilor, în zona de promenadă din apropierea Cazinoului. Ei îşi expuneau marfa spre vînzare pe faleză, printre trecătorii şi turiştii aflaţi în trecere. Gheorghe Creţu, de 32 de ani, Gheorghe Ivan, de 58 de ani, şi George Puşcaşu, de 50 de ani, toţi din Constanţa, nu au putut prezenta niciun fel de autorizaţie de comercializare a unor astfel de articole şi nici documente de provenienţă, drept pentru care bunurile expuse spre vînzare le-au fost indisponibilizate în vederea confiscării. Cei trei au primit cîte un avertisment, riscînd chiar şi amenzi usturătoare în cazul în care vor mai fi găsiţi în zonă cu astfel de produse la vînzare, în aceleaşi condiţii. Pentru un plus de siguranţă, oamenii legii îi sfătuiesc pe cetăţeni să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane cu comportament antisocial sau sînt abordaţi de persoane necunoscute, cu scopuri obscure. Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 se poate apela non-stop.