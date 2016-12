Jandarmii români au donat sinistraţilor peste 150.000 lei

În urma inundaţiilor din vara acestui an, la nivelul Jandarmeriei Române, la fel ca şi în anii precedenţi, a fost demarată o campanie umanitară pentru sprijinirea populaţiei afectate. Impresionaţi de drama pe care au trăit-o familiile sinistrate, jandarmii din toată ţara au contribuit benevol cu sume de bani pentru această campanie, dorind să contribuie la alinarea suferinţei semenilor, aflaţi fără voia lor în situaţii disperate. Întrucât Moldova a fost una dintre cele mai grav afectate zone ale ţării, inundaţiile din vară provocând pierderi de vieţi omeneşti şi lăsând sute de familii fără agoniseala de o viaţă, jandarmii şi-au îndreptat atenţia către aceşti sinstraţi. La finalul campaniei umanitare, la nivelul Jandarmeriei Române s-au strâns 152.405 lei, bani care au fost direcţionaţi către şase localităţi din Moldova, în funcţie de solicitările de ajutorare primite din partea autorităţilor locale şi a gravităţii situaţiei familiilor afectate. Astfel, comuna Doljeşti din judeţul Neamţ a primit 37.100 lei, comuna Dorohoi, judeţul Botoşani- 27.800 lei, comuna Dărmăneşti, judeţul Bacău – 24.000 lei, comuna Suceviţa, judeţul Suceava – 30.000 lei, comuna Şerbăuţi, judeţul Suceava - 19.605 lei şi comuna Todireşti, judeţul Suceava – 13.900 lei. „Jandarmii români au fost în toate situaţiile alături de semenii lor, atât la bine cât şi la greu. În ultimii ani ne-am confruntat cu situaţii dramatice provocate de gravele inundaţii care au afectat ţara noastră, în special judeţele din Moldova. Am muncit cot la cot cu familiile de sinistraţi pentru limitarea efectelor inundaţiilor, dar vrem să contribuim şi la ajutorarea celor care şi-au pierdut acoperişul de asupra capului. Este nevoie de mult mai mult ajutor, dar din puţinul nostru am dat celor care au şi mai puţin ca noi, mai ales că se apropie sfintele sărbători de iarnă“, a declarat comandantul Jandarmeriei Române, gen. lt. dr. Olimpiodor Antonescu.