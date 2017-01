Jandarmii români, printre cei mai buni din lume

Generalul William Caldwell, comandantul misiunii NATO de pregătire în Afganistan, a declarat, ieri, la Bucureşti, că jandarmii români trimişi în misiune în această ţară sunt printre cei mai buni din lume. „Vreau să mulţumesc României pentru incredibila ei contribuţie la misiunea noastră. Azi avem 66 de jandarmi români în misiunea noastră, care ajută la pregătirea forţelor de poliţie afgane. Am văzut jandarmii din toate naţiunile care participă şi cred că cei români sunt cei mai buni. Am avut azi ocazia de a vorbi la Ministerul de Interne despre aceştia, de a împărtăşi din importanţa misiunii şi a muncii lor”, a spus el. El i-a spus reprezentantului Ministerului Adminstraţiei şi Internelor (MAI) că este dispus să primească în continuare militari români pentru că NATO are nevoie de cât mai mulţi instructori. „Cer fiecărei ţări să trimită cât mai mulţi instructori. Acum avem o lipsă de aproximativ 490 de instructori pe care noi vrem să o acoperim cu personal din orice ţară”, a mai zis Caldwell.