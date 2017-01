Jane Fonda, la fel de rebelă ca la prima tinereţe

Postul de televiziune american NBC a trebuit să îşi ceară scuze în numele său şi al lui Jane Fonda după ce celebra actriţă a folosit un cuvînt ofensator explicit sexual în timpul emisiunii Today Show. Jane Fonda a fost invitată în emisiune alături de scriitoarea Eve Ensler, pentru a discuta despre piesa acesteia recompensată cu premiul OBIE (off-Broadway Theater Award), “Monoloagele Vaginului”, în care femeile vorbesc despre sexualitatea lor utilizînd termeni clari despre trup şi referiri la zona genitală. “Monoloagele Vaginului” a stat la baza unei mişcări numite V-Day, care are ca scop lupta împotriva violenţelor cărora le cad pradă femeile. Joi, această mişcare a sărbătorit zece ani de existenţă.

De-a lungul anilor, vedete precum Oprah Winfrey, Salma Hayek, Sally Field, Glenn Close şi Jane Fonda s-au implicat în V-Day. În emisiunea Today Show, Jane Fonda a povestit despre primul moment în care a auzit despre “Monoloagele Vaginului”. “Mi s-a cerut să fac un monolog numit “Cunt” şi am răspuns: “Nu cred că vreau s-o fac. Am destule probleme””, a povestit actriţa americană. “Apoi am venit la New York pentru a o cunoaşte pe Eve, iar acest lucru mi-a schimbat viaţa”, a adăugat aceasta. Emisiunea Today Show este difuzată live pe coasta estică a SUA, iar realizatorii nu au putut cenzura cu un semnal sonor cuvîntul “cunt”, expresie vulgară pentru a defini organele genitale feminine. Cîteva minute mai tîrziu, realizatoarea emisiunii, Meredith Vieira, a cerut scuze publicului, spunînd că a fost “o scăpare”. De obicei, realizatorii americani cenzurează cuvîntul utilizat de Jane Fonda.