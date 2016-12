Jane Fonda s-a lăsat atrasă de... comedie

Actrița americană Jane Fonda, cunoscută pentru rolurile sale dramatice, este prezentă în programul Festivalului Internațional de Film de la Toronto cu filmul de comedie ”This Is Where I Leave You”. Aclamată pentru rolul său din ”Julia”, Jane Fonda interpretează în această comedie rolul unei mame de familie care spune lucrurilor pe nume, într-o adaptare hilară a cărții lui Jonathan Trooper, în care joacă actori cunoscuți de comedie, precum Tina Fey. Filmul, regizat de Shawn Levy, are drept personaje patru frați și o soră obligați să petreacă împreună o săptămână, pentru a respecta dorința defunctului lor tată. În film mai joacă Corey Stoll, Dax Shepard, Kathryn Hahn, Rose Byrne și Jason Bateman. ”Comedia este mult mai grea decât drama, deoarece există un ritm care trebuie respectat”, a explicat Jane Fonda, mărturisind că s-a lăsat atrasă pentru prima dată de acest gen la vârsta de 76 de ani. ”Provin dintr-o familie de depresivi, iar comedia nu este un lucru firesc pentru mine”, a precizat actrița. ”Desigur, mulți actori pe care îi cunosc sunt depresivi, dar eu nu sunt ca ei, sunt mai degrabă haioasă”, a explicat Jane Fonda. ”Am învățat să fiu așa cât timp am fost căsătorită cu Ted Turner, din 1991 în 2001, dar nu este un lucru spontan pentru mine”, a adăugat actrița, stârnind râsetele celor prezenți la conferința de presă.