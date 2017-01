Jane Wyman a încetat din viaţă

Prima soţie a fostului preşedinte american Ronald Reagan, actriţa Jane Wyman, a murit luni, în California, la vîrsta de 93 de ani. Recompensată cu un premiu Oscar în urmă cu 58 de ani, pentru rolul victimei unui viol din filmul “Johnny Belinda”, aceasta a murit într-un azil din Palm Springs.

Pe numele real Sarah Jane Mayfield, Jane Wyman s-a născut în ianuarie 1914, în Missouri şi şi-a început cariera la Hollywood în 1932. Cele mai multe succese le-a cunoscut în perioada 1940 - 1950. Între anii 1947 - 1955 a fost nominalizată de patru ori la Oscar. Timp de aproape douăzeci de ani a lucrat cu mari regizori precum Alfred Hitchcock la “Stage Fright” în 1950), Frank Capra la “Here Comes the Groom” în 1951, Michael Curtiz şi Billy Wilder. Jane Wyman a jucat în filme alături de actori ca Charlton Heston, Glenn Ford şi Kirk Douglas. După ultimul film realizat la Hollywood, “How to Commit Marriage” în 1969, unde a jucat alături de Bob Hope, actriţa s-a orientat spre rolurile pentru micul ecran. Jane Wyman a apărut în filme şi seriale de televiziune precum “The Love Boat” şi “Charlie\'s Angels”. Rolul din serialul “Falcon Crest”, difuzat în perioada 1981 – 1990, i-a adus patru premii Globul de Aur în 1984. Ultimul său rol a fost cel din “Dr. Quinn”, în 1993.

Din cauza sănătăţii fragile, actriţa s-a retras în urmă cu zece ani în regiunea Palm Springs şi a participat din ce în ce mai rar la evenimente caritabile. În 2004, Jane Wyman a apărut în public la înmormîntarea fostului său soţ, Ronald Reagan. Cei doi s-au căsătorit în 1940, iar mariajul lor a durat opt ani. Cuplul a avut doi copii biologici şi unul adoptat. În 1952, Ronald Reagan s-a recăsătorit cu Nancy Davis. Fostul actor a devenit guvernator de California şi apoi preşedinte al SUA în perioada 1981 - 1989.