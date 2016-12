January Jones a devenit mămică

Frumoasa actriţă americană January Jones, în vârstă de 33 de ani, a adus pe lume, marţi, primul său copil, un băieţel care a primit numele Xander Dane Jones. În luna aprilie, actriţa şi-a confirmat sarcina, iar de atunci se duce o adevărată cursă în rândul tabloidelor americane pentru a afla identitatea tăticului, pentru că actriţa nu a dezvăluit paternitatea copilului. În plus, nu este implicată în nicio relaţie şi va fi o mămică singură. Cel asupra căruia planează cele mai multe bănuieli este Matthew Vaughn, regizorul lungmetrajului ”X-Men: First Class” în care January Jones a jucat rolul Emma Frost. În timpul filmărilor, cei doi ar fi avut o relaţie mai mult decât apropiată şi ciudată în acelaşi timp, iar imediat după anunţul sarcinii actriţei, Matthew Vaughn şi soţia sa, o altă frumuseţe celebră, nimeni alta decât Claudia Schiffer, au renunţat la casa pe care o închiriau în Beverly Hills, preferând ca nici măcar temporar familia lor să nu se mute peste ocean. În plus, producătorii filmului au preferat să nu aibă o premieră în toată regula la New York şi doar o simplă proiecţie dedicată actorilor. De obicei, premiera într-un oraş ca New York este, în sine, un eveniment monden.

Producătorul şi creatorul serialului ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, Matthew Weiner, producţie care a făcut-o celebră pe January Jones, i-a luat apărarea. Acesta a declarat că de când o cunoaşte pe actriţă, aceasta îşi dorea foarte mult să devină mamă, iar decizia ei de a avea un copil, chiar dacă nu are o relaţie, trebuie respectată pentru că denotă mult curaj. Actriţa a refuzat să afle sexul copilului, declarând într-un interviu recent că se pregăteşte fizic şi mental să devină mamă, indiferent de ce îi va aduce barza. În trecut, January Jones a avut relaţii cu actorii Jason Sudeikis şi Ashton Kutcher şi cântăreţul Josh Groban.