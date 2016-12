January Jones s-a cuplat cu Adrien Brody

A fost recent zărită cărând lemne şi mâncare pentru un grătar şi toată lumea s-a întrebat pentru cine se pregăteşte, oare, January Jones. Iată însă că mult nu a trebuit să aşteptăm pentru a afla răspunsul. Despre vedeta din serialul ”Mad Men” se crede că s-a cuplat cu nimeni altul decât Adrien Brody, starul din ”The Pianist / Pianistul”. Câştigătorul premiului Oscar şi actriţa au fost zăriţi împreună la barul Big Apple\'s Rose din New York, unde au flirtat toată noaptea. ”S-au ţinut de mână de faţă cu toată lumea”, a declarat un martor. La începutul acestui an, January Jones a fost cuplată cu starul din ”Entourage”, Jeremy Piven, în timp ce Adrien Brody s-a despărţit acum un an de actriţa spaniolă Elsa Pataky.

O altă starletă americană trece însă printr-o despărţire. Într-un interviu recent, Amanda Seyfried declara că nu este sigură că iubitul ei, Dominic Cooper, este alesul. Iar îndoiala ei pare că s-a confirmat. Actriţa în vârstă de 24 de ani şi starul britanic de 31 de ani nu mai sunt împreună. ”Amanda şi Dominic sunt de ceva vreme într-un du-te vino şi acum au luat o pauză. Dar sunt buni prieteni şi ar putea să fie din nou împreună”, a declarat o sursă. În timp ce Amanda Seyfried îşi promovează noul film, ”Letters to Juliet”, Dominic Cooper s-a aflat la Cannes, unde a fost zărit în preajma lui Lindsay Lohan. Amanda Seyfried şi Dominic Cooper s-au cunoscut în 2008, pe platourile de filmare ale producţiei ”Mamma Mia!”.