Japonezii îşi luminează oraşul de Crăciun cu... ulei de gătit!

Capitala Japoniei este pregătită de Sărbători şi au fost aprinse sute de mii de luminiţe pe o celebră promenadă din Tokio. Pe lângă spectacolul oferit trecătorilor, evenimentul este şi unul care încurajează reciclarea: toate luminile sunt alimentate exclusiv cu ulei de gătit, potrivit tvr.ro. Promenada de-a lungul râului Meguro din Tokyo este în fiecare primăvară locul unde se admiră cireșii în floare. Iar în fiecare decembrie, aceștia sunt recreați prin luminițe de Crăciun. Și acum sunt 420 de mii de leduri care se întind pe 2,2 kilometri. Iar sursa de electricitate este de la ulei de gătit colectat de la restaurantele din Tokio și de la utilizatorii casnici.

Este un proiect intitutlat „luminare pentru toți” și care a început după dezastrul de Fukushima din 2011. "Am început acest eveniment pe fondul lipsei de electricitate, după cutremurul şi dezastrul nuclear de la Fukushima, pentru a arăta lumii că putem crea şi consuma energie locală", a declarat unul dintre organizatori. „În fiecare an sunt colectați peste 5.400 de litri de ulei folosit de la restaurantele și locuințele situate de-a lungul râului”, a continuat el. „Am fost foarte impresionat să văd oraşul iluminat cu uleiul nostru", a afirmat un localnic. "Cred că este o idee bună să facem ceva frumos din deşeurile noastre", potrivit altuia.

Organizatorii acestui proiect vor să pună în lumină beneficiile reciclării și a combustibililor bio. Potrivit Ministerului Agriculturii, în fiecare an doar în Tokyo se consumă 45 de milioane de tone de ulei de gătit.