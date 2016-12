Japonezii vor să transforme CO2 în metan pentru a încetini încălzirea climei

O echipă de cercetători japonezi a afirmat, miercuri, că a găsit o modalitate de a transforma dioxidul de carbon captat şi stocat subteran în metan, prin intermediul unei bacterii, o tehnică ce ar putea contribui la combaterea încălzirii climatice şi la producerea gazului natural. Oamenii de ştiinţă de la Agenţia japoneză de Ştiinţe şi Tehnologii Maritime şi Terestre (JAMSTEC) susţin că folosesc un germen capabil în stare naturală sã realizeze această operaţiune, însă îl intensifică pentru a accelera procesul. Ei au descoperit această bacterie în largul coastelor septentrionale ale marii insule japoneze Honshu, sub fundul oceanic. Introdusă sub pământ împreună cu dioxidul de carbon stocat, la o adâncime între 2.000 şi 4.000 de metri, bacteria ar transforma CO2 în CH4, care ar permite alcătuirea gazului natural. Marea dificultate este întărirea bacteriei pentru a accelera generarea metanului, a explicat un purtător de cuvânt al JAMSTEC. În stare naturală, această transformare durează mai multe miliarde de ani, dar cercetătorii speră să conceapă tehnici pentru scurtarea procesului la o sută de ani. Institutul se confruntă cu numeroase obstacole, în special de ordin bugetar, înainte de a putea demara în mod oficial acest proiect, care ar reprezenta o premieră. Experimentată în mai multe zone ale planetei, de mai multe companii, această tehnologie constă în captarea dioxidului de carbon emis de centralele termice şi introducerea lui sub pământ şi în fundul oceanelor pentru a-l împiedica să se răspândească în atmosferă. Ecologiştii avertizează asupra ridicării la suprafaţă a bulelor de gaz în cazul unor fisuri ale dispozitivelor de stocare, dar sistemul propus de cercetătorii niponi ar putea să răspundă parţial temerilor lor prin eradicarea mai rapidă a dioxidului de carbon degajat.