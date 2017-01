Japonia, a doua echipă asiatică din optimi

Japonia s-a dovedit mai bine pregătită psihic decât Danemarca pentru un “război” al cărui obiectiv era calificarea în optimi, mai ales că europenii trecuseră de faza grupelor la fiecare participare la CM. Foarte bine aşezaţi în teren şi impecabil pregătiţi fizic, niponii au ocupat locul secund în grupă după o victorie convingătoare, care nu a stat niciun moment în cumpănă. Meciul n-a avut niciun moment de tatonare! Ambele echipe s-au năpustit în atac încă de la primul fluier al arbitrului şi ocaziile nu au întârziat să apară: Tomasson (min. 6), Kroldrup (8), Matsui şi Hasebe (13), Tomasson (14), Matsui (16). Deschiderea de scor a venit după o fază care nu anunţa vreun pericol, în min. 17: Honda a şutat puternic din lovitură liberă de la 35 m, lateral dreapta, şi Sorensen a greşit grav: 1-0 pentru Japonia. Danezii au acuzat şocul şi nefericitul Sorensen a mai încasat un gol din lovitură liberă, de data aceasta de la Endo, care a şutat de la 20 m central: 2-0 în min. 30. La trei minute după pauză, Endo şi-a încercat din nou norocul din fază fixă şi Sorensen a respins cu greu în bara transversală. Scandinavii au presat continuu şi Tomasson s-a transformat în campionul ratărilor. Inclusiv din penalty a ratat veteranul danezilor, însă tot el a reluat în poarta lui Kawashima, care iniţial reuşise să respingă: 2-1, în min. 81. Scorul final, 3-1 pentru Japonia, l-a stabilit Okazaki, însă golul i-a fost pus pe tavă de Honda, care a driblat tot ce a întâlnit în cale, lăsîndu-şi coechipierul singur cu poarta goală!

Japonia se califică în optimi pentru a doua oară în istorie, după anul 2002, când a organizat CM împreună cu Coreea de Sud. În optimi, adversara asiaticilor va fi Paraguayul. De asemenea, Japonia este prima echipă care marchează două goluri din lovitură liberă într-un singur meci de la turneul final al CM, după 44 de ani! La rândul său, Jon-Dahl Tomasson (33 de ani) l-a egalat pe Poul Nielsen în clasamentul golgeterilor all-time ai naţionalei daneze. Nielsen a marcat 52 de goluri în 38 de selecţii, între anii 1912 şi 1925.

Au evoluat - Danemarca (antrenor Morten Olsen): Sorensen - L. Jacobsen, Agger, Kroldrup (56 S. Larsen), S. Poulsen - Jorgensen (34 J. Poulsen), C. Poulsen, Kahlenberg (63 C. Eriksen) - Tomasson, Bendtner, Rommedahl; Japonia (antrenor Takeshi Okada): Kawashima - Komano, Nakazawa, Tulio Tanaka, Nagatomo - Abe - Hasebe, Matsui (74 Okazaki), Endo (90+1 Inamoto), Okubo (88 Konno) - Honda. Cartonaşe galbene: Kroldrup, C. Poulsen, Bendtner / Nagatomo, Endo. Au arbitrat: Jerome Damon (Africa de Sud) - Celestin Ntagungira (Rwanda) şi Enock Molefe (Africa de Sud), rezervă: Martin Hansson (Suedia).